Calciomercato Inter, Zanetti: “Lautaro ci sarà ancora per molto tempo”

Javier Zanetti parla della trattativa più calda in questo momento per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro: quale sarà il futuro di Lautaro Martinez? Secondo il vicepresidente dell’Inter, sarà ancora a Milano.

Calcio mercato Inter, tutti vogliono Lautaro

In attesa di capire quale sarà il futuro di questo campionato, si discorre anche del Toro. Arrivato quasi in sordina, adesso è uno dei pezzi pregiati della rosa di Antonio Conte. Tanto che tutti lo cercano: dal Barcellona al Manchester City, passando per il Real Madrid. Attualmente ha una clausola rescissoria da 111 milioni, valida fino al 30 giugno: dopo sarà obbligatorio parlare coi nerazzurri. E stando alle parole del vicepresidente nerazzurro, non sarà facile portarlo via.

Ultime mercato Inter, le parole di Zanetti

“Un giovane molto intelligente“, commenta il Pupi ad Antena 3, “sta prendendo al massimo la chance di giocare in una lega come la Serie A. Vederlo lottare per i colori dell’Inter è un orgoglio e sono contento perché penso che resterà qui per molto tempo“.

Zanetti si è poi soffermato anche sul progetto della società: “L’obiettivo è tornare protagonisti, proseguendo la storia di questo club. Ma serve tempo, gente con valori umani importanti. Conte? Allenatore dalle grandi capacità, conosce bene il calcio italiano e si adatta bene a quello che immaginiamo per il nostro futuro. Ha lo stile giusto per essere competitivi in un campionato come quello italiano“.