Calciomercato Inter, Nainggolan apre ad un ritorno con permanenza: le parole del belga

Calciomercato Inter: Nainggolan, non è da escludere una sua permanenza in nerazzurro

Calcio Mercato Inter Nainggolan | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e specie in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di rinforzarsi in vista della prossima importante stagione. L’Inter vorrebbe alzare ulteriormente l’asticella, e per farlo dovrà non solo andare ad investire bene in estate, ma anche blindare qualche gioiello. Intanto però Ausilio e Marotta saranno impegnati anche in un’altra faccenda, ben più complessa: gestire al meglio i possibili rientri dai prestiti, con Icardi, Perisic e Nainggolan ancora in cerca di una destinazione ben precisa.

In particolare occhi puntati sul futuro del centrocampista belga, il quale nella giornata di oggi ha voluto rispondere ad alcune domande, non escludere un ritorno con permanenza. Ecco quanto raccolto da cm.it:

“Speravo avessi qualche opportunità, ma alla fine non è arrivata. Ritorno? Ho un contratto di due anni. Senza dubbio avrei potuto dire la mia in nerazzurro. Sono uno che va d’accordo con tutti, nello spogliatoio tutto apposto”

News Inter: Nainggolan ritorna

Nainggolan con molte probabilità ritornerà in nerazzurro a fine stagione, anche perchè il Cagliari non può permettersi il suo stipendio. Il belga avrà un’altra bocciatura, o stavolta sarà provato concretamente da Antonio Conte?