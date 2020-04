Calciomercato Inter: Lautaro sblocca Chiesa

Ultime Inter, solo Lautaro può sbloccare l’arrivo di Federico Chiesa. Come riportato da Tuttosport le due operazioni di mercato sono intrecciate.

I destini di Lautaro Martinez e Federico Chiesa in estate saranno paralleli e non si incroceranno mai. Questo perché, da una parte l’Inter, dall’altra la Fiorentina attendono che siano i calciatori a dichiarare la loro volontà di andar via.

Le società, inoltre, sono entrambe fermamente convinte nel farsi pagare fino all’ultimo milione per il cartellino. Anche perché, tanto Martinez, quanto Chiesa, a 22 anni rappresentano due tesori.

Ultime Inter. si aspettano i 111 milioni

L’esplosione della pandemia ha complicato una trattativa che sembrava quasi chiusa con la valutazione del Barca superiore della clausola rescissoria (da 111 milioni a 150) previo però inserimento di un paio di contropartite pesanti che permettessero anche al Barça di effettuare un’importante plusvalenza.

In caso di cessione Marotta dovrà accontentare Antonio Conte che in più di una occasione durante l’anno aveva elogiato l’argentino. Per questo l’obiettivo è chiesa. Operazione da 60 milioni, quella con la Fiorentina. Cifra che sarebbe possibile mettere a budget grazie alle cessioni dello stesso Martinez e di Mauro Icardi.

In questo modo l’Inter anticiperebbe la Juve che in questo momento non ha i 60 milioni chiesti ed ha virato su Ferrán Torres, classe 2000 del Valencia con contratto in scadenza nel 2021.