Calciomercato Inter Brozovic | Marcelo Brozovic ha stregato mezza Europa nel ruolo di play nell’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista croato ha mostrato il meglio di sé nelle gsre disputate in stagione, anche in Champions League, tanto da diventare imprescindibile per il centrocampo nerazzurro. Il futuro del 27enne ex Dinamo Zagabria, però, potrebbe essere lontano da Milano. Ci sono tanti club interessati a lui, pronti ad una vera e propria asta per l’estate.

Calciomercato Inter, Brozovic attira i top club europei

I 60 milioni di euro della clausola rescissoria non spaventano i top club europei che sarebbero pronti a fiondarsi sull’altro asso dell’Inter. Oltre alla “pericolosa” clausola di Lautaro Martinez che attira l’attenzione di Real Madrid e Barcellona su tutte, c’è quella di Marcelo Brozovic a tenere banco in casa Inter. Stando a quanto riferisce Sportske Novosti, ci sono quattro club disposti a mettersi sul ring per acquistare il centrocampista croato. Oltre all’interesse ormai noto di Barcellona, Liverpool e Real Madrid, si è aggiunto anche il PSG alla corsa al croato.

News Inter, i migliori potrebbero salutare

L’Inter, dunque, non può stare tranquilla in vista della prossima stagione. Alcuni dei suoi calciatori migliori potrebbero salutare di fronte ad offerte monstre provenienti dall’estero. Antonio Conte, ovviamente, vorrebbe tenere stretti i suoi uomini migliori per tentare, come in questa stagione, l’assalto al campionato italiano e alle competizioni europee.