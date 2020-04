Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Fiorentina Jovetic Monaco | Sette anni fa l’addio alla Fiorentina per la grande opportunità chiamata Manchester City. Poi la mancata esplosione, il ritorno in Serie A, all’Inter e il passaggio al Siviglia e infine al Monaco. Da tre anni gioca nel Principato, alternando prestazioni di alto livello a giocate poco memorabili. In futuro, intanto, sogna di poter tornare a vestire la maglia della Fiorentina.

Calciomercato Fiorentina, Jovetic: “Mi piacerebbe tornare, ho già casa lì”

In una diretta Instagram con Sebastian Frey, suo ex compagno ai tempi della Fiorentina, Jovetic ha parlato dei suoi anni in viola.

“Mi piacerebbe giocare ancora 7 o 8 anni, fino a 38. Firenze è la mia seconda casa, e per me è sempre un’opzione, mi piacerebbe. Sono stato benissimo 5 anni, ho tanti amici, ho già casa lì”.

Jovetic: “Rifiutai la Juve per amore verso i tifosi viola”

Prima di passare al Manchester City, Stevan Jovetic era stato accostato alla Juventus, poi rifiutata dallo stesso attaccante montenegrino. L’attaccante ha spiegato il suo “no” ai bianconeri e l’esperienza all’Inter.

“La Juventus mi ha cercato più volte e sarei potuto andarci ma per rispetto alla Fiorentina non l’ho mai fatto. Uscì un titolo su un giornale che diceva: “Ciao viola, vado alla Juve” e ci rimasi molto male. Sono legatissimo ai tifosi della Fiorentina, so quanto sia grande la rivalità con la Juventus”.

Inter? “Ho un amico che ogni anno realizza un dvd con tutte le mie giocate, ho anche quello con l’Inter e posso ritenermi soddisfatto. Mi è piaciuto molto il periodo lì, soprattutto i primi sei mesi perché vincevamo sempre“.