Ultime Inter, la denuncia di Lukaku: “Eravamo tutti malati”

Ultime Inter – Lukaku | L’allarme Coronavirus si è affacciato anche sul mondo del calcio, con l’emergenza che ha colpito in prima persona i club di Serie A. Tra i club più colpiti, ci sono sicuramente Juventus, Fiorentina e Sampdoria. Con la prima di queste tre squadre citate, ha giocato l’Inter nell’ultimo big match disputato ormai oltre un mese e mezzo fa. E di questa tematica, è tornato a parlare il centravanti del club nerazzurro, Romelu Lukaku. Quelle che seguono, sono le sue parole, rivelando un particolare retroscena, ai microfoni di Vier.

News Inter, l’intervista di Romelu Lukaku

Le parole rivelate a Kat Kerkhofs sono di Romelu Lukaku, attaccante belga dell’Inter, che ha parlato di un episodio accaduto a gennaio, quando l’emergenza Coronavirus non aveva ancora allarmato il nostro Paese. L’Inter, in quel periodo, ospitava il Cagliari in casa e queste sono le parole dell’ex United: “Giuro che quando tornammo a casa, eravamo 23 giocatori su 25 malati. Uno dei nostri, Skriniar, ha dovuto lasciare il campo. Stava per svenire, tossivamo tutti e avevamo la febbre”. E’ la personale denuncia dell’attaccante nerazzurro, che dunque racconta il retroscena a quattro mesi di distanza. “Non facemmo il test – continua Lukaku – non sapremo mai con certezza se fosse o meno il Covid in quel periodo”.