Ultime Inter, nerazzurri fuori dalla Champions League: il possibile scenario dalla UEFA

Ultime Inter – Champions League | Potrebbe venir fuori un clamoroso scenario per quel che riguarda le decisioni UEFA. Sì, perché stando a quel che rivelano da ‘La Repubblica’, per la prossima stagione potrebbero essere qualificate in Champions League le squadre che sono più in alto nella graduatoria del ranking UEFA. Dunque, niente solito meccanismo, con le prime quattro in Italia che si qualificano ai gironi del massimo campionato europeo. Al contrario, in caso di annullamento della stagione, potrebbe venir fuori quest’idea da parte degli organi competenti della massima federazione calcistica europea, di portare in Europa le squadre che nel corso degli ultimi anni, hanno ottenuto più punti in questa particolare graduatoria.

News Inter, nerazzurri esclusi dalla Champions con meccanismo ranking: anche l’Atalanta sarebbe tagliata fuori

Tra i club di Serie A, attualmente nelle prime quattro posizioni, potrebbero venir beffate le due nerazzurre. Parliamo di Inter e Atalanta, che non andrebbero a giocarsi i gironi di Champions League nella prossima stagione. L’incertezza di chiudere questo campionato regolarmente, mette in risalto la difficoltà di procedere anche per quel che riguarda la Champions League. Le quattro squadre a finire nel massimo campionato europeo sarebbero ovviamente la Juventus e, a seguito, Roma, Napoli e Lazio. Europa League per Inter e Atalanta, con le posizioni del ranking che sono molto chiare. Ecco, di seguito, quanto appare sul sito UEFA.