UEFA, i campionati riprendono: arriva il comunicato (UFFICIALE)

UEFA, arriva il comunicato sui campionati: la federazione ribadisce le proprie volontà

UEFA – Comunicato sui campionati | Era arrivato nel corso di questa giornata, il comunicato direttamente dalla Lega Calcio di Serie A, con la decisione unanime da parte di tutti i venti club del massimo campionato, di terminare la stagione attualmente in corso. E adesso, nel corso di questo pomeriggio, viene fuori anche la decisione da parte della UEFA. Anche la federazione europea che in giornata si era riunita con le 55 federazioni affiliate in video conferenza, esponendo le proprie intenzioni. E, nelle idee della UEFA, ci sarebbe appunto la volontà di terminare i campionati, per portare a termine la stagione.

Il comunicato della UEFA sui campionati

E’ arrivato il comunicato ufficiale, direttamente dal sito della UEFA, per quel che concerne i campionati nazionali. All’interno dello stesso, la federazione ribadisce le proprie volontà, che riguardano il proseguo dei campionati. Da maggio in poi, è possibile la ripresa delle manifestazioni sportive. Ecco, di seguito, uno stralcio del comunicato: “La UEFA, nella giornata di oggi, si è incontrata con le 55 federazioni affiliate, in videoconferenza. Si è discusso dei calendari e dei campionati, con la forte raccomandazione di andare a completare le stagioni. Ci saranno nuovi aggiornamenti per quel che riguarda la partecipazione alle coppe europee. Eventuali decisioni saranno annunciate giovedì”.