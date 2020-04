Serie A Brescia Cellino | La Serie A oggi ha espresso la volontà di concludere la stagione appena si verificheranno le condizioni giuste per riprendere. Nonostante ciò, c’è ancora qualche netta presa di posizione e possibilità di fermarsi da parte di alcuni club. A partire dal Brescia di Massimo Cellino, recentemente colpito dal Coronavirus.

Attraverso un comunicato stampa Massimo Cellino e il Brescia hanno sottolineato l’ipotesi di fermarsi in caso di non sicurezza totale.

“Come anticipato dal comunicato stampa della Lega Serie A, nel corso dell’assemblea tenutasi questa mattina, si è svolta una votazione che ha visto i club votare all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione 2019-2020, qualora sussistano le condizioni sanitarie a tutela della salute e qualora gli organi governativi ne consentano lo svolgimento.

A nome del Presidente Massimo Cellino, è opportuno chiarire e sottolineare che la “conditio sine qua non” legata al rispetto delle norme sanitarie a tutela della salute è un aspetto imprescindibile che sarà valutato con la dovuta e massima attenzione giorno per giorno“.

Nella parte finale del, poi, il club di Massimo Cellino si riserva la possibilità di non scendere in campo qualora le condizioni sanitarie non lo permetteranno.