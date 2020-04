Ronaldo su CR7: “Gli darà fastidio quando gli dicono che esiste solo un Ronaldo”

Ronaldo stuzzica CR7: ecco cos’ha detto nella diretta Instagram con Fabio Cannavaro

Ronaldo – CR7 | “Chi è il vero Ronaldo?” E’ la domanda che si pongono tutti gli amanti del calcio. Due campioni divisi in due generazioni, perché hanno giocato in annate diverse. Si sono incrociati per poco nel corso della loro carriera. Quella del ‘fenomeno’ è terminata nel 2011, nella sua ultima annata brasiliana al Corinthians, proprio nel periodo in cui Cristiano Ronaldo saliva sul tetto d’Europa con il Manchester United, cominciando la sua lunga cavalcata verso una carriera ricca di trofei. A parlare della differenza tra i due Ronaldo, ci ha pensato Fabio Cannavaro, nella diretta social attraverso i canali Instagram, in compagnia proprio del brasiliano. Di seguito, ecco uno stralcio dello scambio di vedute tra i due pallone d’oro.

Ronaldo, le parole del ‘fenomeno’ su Cristiano Ronaldo

“Resterà uno dei più grandi della storia”. Parla così il ‘fenomeno’ di Cristiano Ronaldo. Il brasiliano stima molto il calciatore portoghese, come rivelato a Fabio Cannavaro nel corso della diretta su Instagram. “Chi è il vero Ronaldo? Io dico che deve essere veramente fastidioso per lui sentire questa frase, resta uno dei più grandi insieme a Messi. Ogni epoca ha i suoi ‘fenomeni’. Tu – Fabio Cannavaro, ndr – lo sei stato nella generazione del nostro calcio, prima di noi c’era Maradona e ancora prima Pelè“.