PSG, Al-Khelaifi: “Serve uno sforzo da parte di tutti”

Ultime PSG | Nasser Al-Khelaifi, patron del Paris Saint-Germain, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a RMC Sport:

“Spero che facciano uno sforzo per aiutare il loro club anche i calciatori. Conoscono le loro responsabilità, questa crisi può portare un impatto devastante per le entrate dei vari club. Non è un segreto che gli stipendi siano alti; alla fine della stagione rischiamo di andare in contro a perdite enormi. È importante terminare la stagione: da questa crisi c’è solo da imparare e dobbiamo venire fuori molto più forti di prima, per il futuro del calcio francese. Dobbiamo essere uniti, senza egoismi. Ora come ora non esistono grandi club e piccoli club ma siamo tutti uniti”.

Ultime Francia, che succede al PSG?

Nonostante il PSG sia tra i club più solidi al mondo, anche i francesi potrebbero risentire della crisi post coronavirus. Il presidente non ha usato mezzi termini, il club ha bisogno di mettere in regola i conti e potrebbe in estate cedere una stella. Sicuro dell’addio è già Cavani, ma occhio anche a Neymar che piace da tempo al Barcellona. Il problema è che anche il club catalano in estate non potrà spendere come al solito sul mercato.