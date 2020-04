Oroscopo di domani 22 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Il mese di aprile è stato per te abbastanza positivo, soprattutto sul lavoro: qualche tuo progetto ha finalmente cominciato a prendere forma, e ti senti più realizzato ed appagato. In amore invece c’è una situazione di stallo, i sentimenti ci sono, ma non riesci bene ad esprimerli. Questo ti blocca, e blocca anche la tua metà.

Toro. Tensioni in arrivo, tienile a bada. Il fisico non è al top in questi giorni, evita sforzi esagerati e soprattutto non accumulare stress in questa domenica. Cautela con il segno del Cancro.

Gemelli. Momento critico dal punto di vista economico. Se avete programmato qualche spesa importante, rimandatela. Ci sono già varie cose da pagare e qualche imprevisto potrebbe portarvene delle altre.

Cancro. Non devi fare il passo più lungo della gamba. In questo momento è importante anche capire da che parte sta andando l’amore. Entro maggio devi spiegarti e parlare.

Leone. Spesso tendete a spaccare il capello in quattro in ogni cosa, e questo rappresenta un limite non indifferente. In amore dovete ancora ritrovare la serenità soprattutto se di recente c’è stata una separazione dolorosa

Vergine. A breve potrai contare su un lungo transito di Venere che rappresenta i valori della famiglia. Da capire se uno dei due in coppia ha sbagliato. E’ tempo di assumersi le proprie responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox 22 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le storie che nascono in questo periodo e gli incontri casuali potrebbero destabilizzarvi. Ma tenete duro perché alla fine del mese potrebbero decollare e rendervi felici. Non siate pessimisti e polemici come spesso vi capita.

Scorpione. In amore ci sono tante possibilità di risanare un rapporto che non vi soddisfa del tutto, ma dovete agire per riuscirci.

Sagittario. Ti trovi in una fase di grandi decisioni. Sarà necessario rivedere tutto a lavoro il prossimo mese. Anche ripartire da zero. Venere opposta e forse questo condiziona in modo faticoso le coppie che già da tempo hanno problemi.

Capricorno. Equilibrio nei rapporti sentimentali, ma le discussioni sono comunque alle porte. Rimanda tutto alla prossima settimana.

Acquario. In questo inizio settimana si risveglierà il lavoro: vivrete un periodo molto florido. In amore conviene sfruttare le stelle a vostro favore. Anche per chi è in crisi: è il momento di prendere una decisione definitiva.

Pesci. In amore ti consiglio di evitare polemiche superflue, vivendo il sentimento con la passione più totale. Mostrate disponibili al vostro partner, sarà una serata costruttiva per consolidare il vostro rapporto.