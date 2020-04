OMS, la richiesta al calcio: “Fermate tutto fino al 2022”

OMS, la richiesta al calcio: spunta una video conferenza con la UEFA

OMS – Calcio fermo fino al 2022 | Mentre la UEFA e la Lega Calcio di Serie A cercano di venir fuori dallo stop del calcio, fermato per l’emergenza Coronavirus, l’OMS lancia l’ennesimo allarme in merito alla ripresa. L’Italia prova a rimettersi in piedi attraverso la fase due, ma le news che arrivano dal Brasile, precisamente dal portale Veja, sono tutto fuorché rassicuranti. Sì, perché secondo i colleghi sudamericani sarebbero stati in contatto la stessa Organizzazione Mondiale Sanitaria, con i vertici del calcio e la raccomandazione sarebbe stata fin troppo chiara: continuare a mantenere sospesi i campionati.

L’OMS chiede la sospensione del calcio fino al 2022: allarme per il mondo dello sport?

L’emergenza sanitaria rischia di non poter rientrare, motivo per cui l’OMS continua a chiedere compatibilità tra la stessa emergenza e la ripresa del calcio. Ci sarebbe stata una discussione proprio su tale tematica, avvenuta lo scorso 16 aprile, con l’esplicita richiesta da parte dell’Organizzazione Mondiale Sanitaria: fermare il calcio fino al 2022. Una soluzione non condivisa da parte dei vertici calcistici. Infatti, la UEFA, poco fa ha annunciato e ribadito le proprie volontà di andare a completare la stagione in corso, programmando il presente e il futuro del calcio. Da maggio in poi, i club potrebbero ritornare in campo, ci sarà da capire però quale saranno le posizioni che prenderanno gli organi competenti, in merito alla vicenda.