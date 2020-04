Notizie Roma, Fienga: “Siamo disposti a terminare il campionato”

Ultime Roma | Guido Fienga, amministratore delegato dei giallorossi, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Ultime Roma, parla Fienga

“La condizione della Roma è quella di terminare questo percorso che, come tutti i cittadini italiani, sta provando minimizzare l’impatto del coronavirus. Da subito abbiamo dato peso alla salute dei calciatori e dei tifosi. Ricordo l’incertezza prima della partita di Europa League che ci vide subito assumere una posizione molto forte.

Anche noi però vogliamo tornare a una nuova normalità, che non può non essere quella di prima. Dobbiamo imparare a convivere con il coronavirus che purtroppo oggi è il nuovo elemento che dobbiamo tenere in considerazione nella ripresa delle attività.

Ripresa?

“Io sono molto convinto, il calcio può fare una mano alla ripresa di questa nuova normalità. Per tutta la vita dei cittadini oggi riprendere in convivenza con il coronavirus significa la possibilità di avere un accesso facilitato a tante cose. Fin quando non ci sarà un vaccino per questo coronavirus, riprendere la propria attività normale non sarà semplice.

Incontro con il Governo?

Nell’assemblea di Lega è emersa una unità di visione per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti e calcio, mi dispiace si dia un’immagine faziosa. La posizione della Lega è unita e compatta ed è quella di lavorare per risolvere i problemi senza strumentalizzare nulla.