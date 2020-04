Notizie Inter, Young resterà: la conferma dall’Inghiterra

Ultime Inter: Young resta a Milano. Se dovesse realmente riprendere la Serie A, in casa Inter la rosa potrebbe subire qualche cambiamento.

Sono diversi i calciatori in bilico tra prestito e mancato riscatti. Tra questi anche Ashley Young, arrivato a gennaio dal Manchester United, che tuttavia sembra aver convinto tutti sulla sua permanenza. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte è entusiasta del rendimento dell’inglese. L’ex Juve lo ha schierato fin da subito sulla sinistra, e il suo rinnovo con l’Inter sembra già una formalità.

Come riporta il Guardian, Young anche in Serie A ha dimostrato tutto il suo valore e per questo a Milano sarebbe già pronto un un nuovo contratto di un anno.

L’ex capitano del Manchester e della Nazionale inglese ha convinto non solo Conte ma anche la dirigenza del club dopo i primi sei mesi di contratto. Sette presenze, prima che la pandemia bloccasse tutto.

Ultime Inter: contratto rinnovato

Queste sono bastate per far decidere in fretta la società. L’Inter ha un’opzione per allungare di un anno il suo contratto e questa sarà a breve esercitato.

Marotta ed Ausilio hanno presentato la loro offerta a Young e il laterale inglese avrebbe già accettato i termini della proposta nerazzurra. Per questo motivo a breve è attesa anche l’ufficialità.