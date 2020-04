Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha partecipato ad un’intervista nella quale ha dichiarato di voler assumere maggiori responsabilità per la prossima stagione. Inoltre, ha svelato la data di apertura del training center.

Fiorentina, Commisso: “Con Firenze colpo di fulmine. Dall’anno prossimo toccherà a me”

Il presidente viola si trova negli Stati Uniti e sta affrontando la quarantena lontano da Firenze. Commisso è stato intervistato da Toscana TV è ha lanciato un messaggio ai suoi tifosi: “E’ stato un colpo di fulmine con i supporter della Fiorentina. Mi avete dato tempo, ora tocca a me. Dall’anno prossimo mi assumo responsabilità e darò delle risposte“. L’italo-americano ha affrontato il tema dei problemi economici della squadra: “Negli ultimi 10 anni, mentre le altre società facevano passi avanti, noi abbiamo fatto passi indietro. Non voglio criticare nessuno, guardo i dati e cerco di mandare avanti la mia azienda“.

Non è mancata una stoccata ai presidenti degli altri club di Serie A: “Sul tema della ripresa, la Fiorentina sta in mezzo. Non sono d’accordo né con Lotito né con chi si oppone alla ripartenza del campionato. E’ necessario guardare il futuro. Si può ricominciare preservando la salute di tutti, ma l’anno prossimo non dovrà esser rovinato“.

Commisso: “A fine 2021 avremo il centro, con lo stadio nuovo ci sono problemi”

Il Presidente Viola ha parlato anche del centro sportivo: “Sono soddisfatto dei lavori, ma adesso non si potrà andare avanti perché c’è stata la diffusione del virus. Alla fine del 2021, se tutto va bene, avremo il centro sportivo più grande d’Italia”. Quanto allo stadio Commisso è meno ottimista: “Abbiamo avuto un po’ di problemi, non mi è piaciuto il bando. Il Comune di Firenze e il Governo ci dovranno aiutare, altrimenti cercherò altrove“.