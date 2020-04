Il Presidente del Brescia Massimo Cellino aveva dichiarato la sua posività al Coronavirus nei giorni scorsi, e ora ha effettuato un secondo tampone risultato negativo.

Coronavirus, Cellino è risultato negativo al secondo tampone

Secondo il presidente delle Rondinelle, il campionato non si dovrebbe riprendere. Avrebbe voluto un annullamento in seguito alla diffusione del virus e in seguito alla crisi economica. Disse di aver paura di uscire di casa, poiché Brescia è stata tra le città più colpite. Qualche giorno fa, ha dichiarato la sua positività e ha ribadito l’inadeguatezza della ripresa della Serie A. Stando a quanto riporta il Corriere di Brescia, Cellino ha effettuato un secondo tampone ed è risultato negativo al Coronavirus.

Cellino preoccupato, ma intanto richiama Lopez dall’Uruguay

Dunque, il peggio sembra passato, anche se nell’esame sierologico ci sono ancora tracce del Covid. Il patron è comunque preoccupato: “Sono positivo all’esame del sangue e negativo al tampone. Il fatto che abbia avuto una positività e una negatività dimostra quanto sia indecifrabile questo virus“, riporta Tuttosport.

Tuttavia, la FIGC si sta muovendo per far ripartire il campionato. Dunque, Cellino ha richiamato Diego Lopez dall’Uruguay per organizzare la ripresa degli allenamenti con la squadra. Entro il fine settimana l’allenatore del Brescia farà ritorno in Italia dopo l’isolamento in Sud America, e avrà qualche notizia in più riguardo al ritorno nei centri sportivi.