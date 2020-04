Lega Serie A, tutti i 20 club compatti: “Vogliamo tornare in campo”

Tweet on Twitter

Serie A, dall’Assemblea di Lega: “Voto unanime delle venti società italiane”

Lega Serie A | E’ arrivato il comunicato ufficiale sull’unanimità dei venti club di Serie A. Sì, le società si sono riunite all’interno dell’Assemblea di Lega e altro che disaccordi. Le otto società che sembravano in disaccordo, stando a quelle che sono le ultime news legate al calcio e al mondo del pallone in Italia, prendono ora voce nell’unanimità della decisione. Si espone così la Lega Calcio, attraverso il proprio sito ufficiale, dichiarando che le venti società del massimo campionato italiano, hanno trovato un accordo, secondo il quale tutte sono favorevoli alla ripresa del campionato.

Lega Serie A, il comunicato ufficiale dei venti club

Quelle che seguono, sono le parole venute fuori dal comunicato ufficiale apparso dal sito della Lega Calcio: “Si è riunita questa mattina l’Assemblea di Lega Serie A, all’interno della quale conferma con voto unanime di tutte le venti società calcistiche collegate in conferenza, la voglia di portare a termine la stagione di questa stagione. Se il Governo dovesse consentirne lo svolgimento, si giocherà nel pieno rispetto delle regole e della salute di tutti”. Si attendono, ovviamente, indicazioni da parte della UEFA e della FIFA, come ribadisce la stessa Lega Calcio all’interno del proprio comunicato. L’incontro con le 55 federazioni, da parte dei vertici UEFA, è ora in corso.