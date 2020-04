Lazio Diaconale Lotito Serie A | I campionati riprenderanno, è la volontà delle Leghe italiane che stanno cercando di scegliere le prime date disponibili per completare la stagione. La Lazio, in Serie A, è una delle squadre che ha palesato più di tutte la volontà di riprendere a giocare. Arturo Diaconale, portavoce di Claudio Lotito, ha parlato della notizia di queste ultime ore.

Lazio, Diaconale: “Vogliamo vincere lo Scudetto sul campo”

Ai microfoni di Radio Sportiva ha riconfermato la volontà della Lazio.

“Speriamo che il Governo prenda una decisione positiva per poter ripartire. Ovviamente vogliamo farlo in un quadro di massima sicurezza per tutti e per evitare rischi economici in un reparto che dà lavoro a 250mila persone”.

Scudetto a tavolino alla Juventus? “All’inizio sembrava potesse essere così, poi Agnelli ha saputo sgombrare il campo. Noi non ci sentiamo lo Scudetto già cucito addosso ma vogliamo far di tutto per vincerlo sul campo. Concludere il campionato significa eliminare tanti contenziosi anche per quanto riguarda le qualificazioni in Champions League, Europa League e per le retrocessioni“.

Diaconale: “Il Presidente ha il merito dell’unanimità delle squadre di Serie A”

Le 20 squadre di Serie A hanno deciso, all’unisono, per la ripresa del campionato, come comunicato oggi dalla Lega Calcio. Arturo Diaconale, addetto stampa della Lazio, ha affidato questo merito alla volontà di Claudio Lotito. Queste le sue parole a Lazio Style Radio.

“Dietro la volontà unanime dei club di Serie A di riprendere il campionato c’è la determinazione di Lotito, che ha lottato per evitare di arrecare problemi a un settore fondamentale per il nostro Paese”.