Coronavirus, il ‘paziente uno’ racconta: “Ho visto la morte nei miei sogni”

Coronavirus, testimonianza shock di Mattia (paziente uno): “Ho visto la morte mentre ero in coma”

Coronavirus – Paziente uno | E’ il racconto shock di Mattia, il cosiddetto ‘paziente uno’ per quel che riguarda il Coronavirus. Ai microfoni de La Repubblica è arrivata la sua testimonianza scioccante, su quelli che sono stati gli effetti su di lui del Covid-19. Adesso sta bene, ma assieme ai colleghi del quotidiano, ha ripercorso tutto il periodo della malattia, rivelando scioccanti aneddoti del suo coma. Sì, perché nel corso della sua malattia, l’uomo ha dichiarato di aver visto la morte nei propri sogni. L’uomo di 38 anni, parla per la prima volta pubblicamente. Quelle che seguono, sono le sue parole.

Coronavirus, le parole di Mattia dopo la guarigione

Lo scorso 17 febbraio si era recato al pronto soccorso, con sintomi da Covid. Mattia si era ritrovato con la febbre alta, ma fu rispedito a casa con diagnosi di “polmonite”, curabile attraverso gli antibiotici. Si prepara un calvario per l’uomo, perché avendo contratto il Coronavirus, si ritrova in una situazione critica di salute. A seguito dei peggioramenti della salute, arriva il tampone, che segnala la positività al virus. L’ultimo ricordo, prima del coma, lo racconta lo stesso Mattia: “Mi dissero: ‘Ora ti addormentiamo, così ti facciamo stare meglio’. Da lì il buio totale. Ho fatto dei sogni strani, non ricordo molto. Non avevo sofferenze, ma nei sogni riuscivo a capire che vivevo una situazione di pace perché vivevo nell’anticamera della morte. L’arrivo di mia figlia, appena nata, mi ha fatto svegliare dagli incubi: non potevo andare via, mentre lei stava arrivando”.