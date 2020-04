Coronavirus Italia, Conte indica le ultime sulla Fase 2

Coronavirus Italia Fase 2 passeggiate Conte | In queste ultime ore ha parlato il Premier italiano Giuseppe Conte riguardo gli sviluppi della Fase 2 in Italia. Il Presidente del Consiglio ha spiegato cosa si potrà fare e cosa no nella Fase 2 nella lotta al Covid 19. Intanto, a causa dei rischi troppo elevati, non tutte le attività riapriranno e si continuerà a vivere a secondo delle norme restrittive nel paese. Inoltre, ci sarà una differenziazione tra Regione in Regione a secondo di come si sta evolvendo la situazione nelle singole zone d’Italia. Conte ha dato il via libera alle passeggiate, ma ha chiarito ed evitato ancora gli assembramenti.

Coronavirus, via alla Fase 2: ok alle passeggiate, ma si potrà uscire massimo in due

Dal 4 maggio, infatti, via alla Fase 2. Un nuovo inizio per tutti gli italiani. Come riporta il Corriere della Sera, ci sarà la possibilità di fare delle passeggiate per la città, ma con qualche piccola restrizione. Infatti, potranno essere soltanto due alla volta le persone sapere che potranno stare insieme a passeggiare anche più lontano da casa. Ok alla possibilità anche di andare a trovare un parente. Come sempre, bisognerà mantenere distanze, usare mascherine e guanti.