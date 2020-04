Coronavirus Italia, Conte: “Ecco come funzionerà l’app immuni”

Coronavirus Italia Conte app immuni | L’Italia vive un “buon” momento rispetto all’emergenza Coronavirus che sta combattendo ormai da due mesi. Ci sono dei leggeri e costanti miglioramenti nelle ultime settimane che, però, non bastano ancora per garantire la sicurezza del popolo italiano. Per maggior sicurezza, intanto, il Governo valuta tutti gli strumenti necessari per evitare ulteriori contagi: tra queste c’è la cosiddetta “app immuni” di cui tanto si sente parlare negli ultimi giorni.

Coronavirus, Conte: “App immuni non obbligatoria, ognuno sceglierà per sé”

Ma cos’è? Come funziona? A queste domande ha risposto il Primo Ministro, Giuseppe Conte. In un discorso alla Camera di qualche ora fa ha spiegato come sarà utilizzata la tecnologia per controllare il virus.

“Il Governo è consapevole che vanno rafforzati i sistemi di prevenzione. Il tampone è l’unico strumento certo d identificazione del virus. Vogliamo puntare alla mappatura dei contatti esistenti e di teleassistenza con l’utilizzo delle nuove tecnologie. Tutto ciò servirà per evitare l’ulteriore contagio del virus. Il suo utilizzo, è bene sottolineare, non sarà obbliggatorio ma sarà applicato su base volontaria e non ci saranno limitazioni per chi non la scarica”.

Notizie COVID-19, Conte: “Utilizzo mascherine fino al vaccino”

Il Premier, poi, ha puntualizzato anche sull’utilizzo delle mascherine, ormai oggetto quotidiano per ogni italiano.

“Saranno utilizzate fino a quando non saranno disponibili una terapia o un vaccino. Ci saranno modifiche sul distanziamento sociale”.

Riapertura? “Pian piano servirà farlo per il bene del Paese. L’imprudenza in questa fase può compromettere i sacrifici fatti finora. Sono in programma misure omogenee per una ripartenza totale“.