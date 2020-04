Coronaviurs, ad Aosta bimbo nasce positivo: troppo tardi per la madre

Tweet on Twitter

Coronavirus Italia, neonato positivo: per la madre è tardi

Coronavirus Italia Aosta bimbo neonato positivo madre | L’Italia continua la lotta al Coronavirus. Mentre il Premier italiano Conte è pronto a dare il via libera alla Fase 2 e l’OMS lancia l’allarme riguardo una seconda ondata ancora più catastrofica per il resto del mondo, ad Aosta accade qualcosa di inaspettato. Tragica notizia che arriva da Aosta, dove un bambino è nato positivo al Coronavirus. Il piccolo è stato contagiato dalla madre, anche lei positiva al Covid 19, che ha partorito nelle ultime ore con febbre a 38. Purtroppo però il risultato del tampone è arrivato in ritardo e soltanto il giorno successivo al parto. Questo ha costretto l’intero ospedale Beuregard a riorganizzare e sanificare gli interi reparti di Ostetricia e Pediatria, a causa delle forti esposizioni al contagio da Covid 19. Inoltre i medici hanno lamentato la scarsa disponibilità di mascherine.

Coronaviurs, bimbo nasce positivo ad Aosta: troppo tardi per il tampone alla madre

Notizie Covid 19 – Un bambino appena nato all’ospedale Beauregard di Aosta è risultato positivo al tampone da Covid 19. Il piccolo, come riportato dall’ANSA, è stato contagiato dalla madre, anche lei positiva. Per la madre del bambino però è arrivata troppo tardi la notizia. Infatti, solo il giorno dopo al parto è arrivata la risposta del tampone effettuato nei giorni precedenti per una continua febbre elevata. Ora la madre si trova nel reparto dei pazienti infetti da Covid 19. Resta sotto osservazione il bimbo.