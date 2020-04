Coronavirus, Conte: “Riaperture il 4 maggio, piano differenziato tra le Regioni”

Il Premier italiano Giuseppe Conte ha scritto un post attraverso i suoi canali social nei quali spiega quali saranno i passi della fase 2 nella lotta al covid-19.

Covid-19, via alla fase 2

Dopo un giorno storico come quello di ieri, in cui per la prima volta il virus ha fatto un passo indietro, si può guardare con rinnovato ottimismo alla famosa fase 2. Ci sono tuttavia da bilanciare diverse esigenze. Se infatti le realtà locali spingono per un ritorno alle attività, il Governo vede un fattore di rischio troppo elevato in una riapertura senza freno e per questo apre ad una differenziazione, Regione per Regione.

Il discorso del Premier

“Mi piacerebbe poter dire apriamo tutto“, scrive Conte in alcuni passaggi, “ma questo sarebbe irresponsabile e vanificherebbe gli sforzi compiuti finora. Così come non possiamo assecondare questa o quell’altra richiesta, ma approntare un piano strutturato, di respiro nazionale, che pianifichi ogni dettaglio. Se per esempio apriamo un settore, dobbiamo essere in grado di immaginare quelli che possono essere i flussi generati e gli impatti sugli altri settori. Al tempo stesso però, dobbiamo tener presente le diversità tra le Regioni. Le caratteristiche della Basilicata sono diverse da quelle della Lombardia. Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio“.