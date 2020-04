Coronavirus, Conte: “Ci saranno nuove misure di sicurezza”

Coronavirus: le parole di Conte

Coronavirus Conte | L’emergenza Coronavirus continua ad essere una vera spina nel fianco per l’Italia, costretta ad adottare e a rispettare misure di sicurezza drastiche e longeve nel tempo. La nostra nazione è stata la più colpita, e gli organi alti dello Stato giorno dopo giorno mettono in chiaro delle regole fondamentali. Il Premier Conte ha infatti parlato ancora una volta per quanto riguarda le misure di distanziamento sociale, dicendo la sua anche sull’app Immuni. Questo quanto riportato da TgCom24:

“Ci saranno alcune modifiche sulle misure di distanziamento, alcuni cittadini fanno fatica a rispettare le regole. Un errore fatto adesso può compromettere tutti i sacrifici fatti fin qui. App Immuni? Sarà su base volontaria, chi non vorrà scaricarla non subirà delle punizioni. Covid Hospital? Ci impegneremo per mettere a disposizioni più ospedali possibili a sostegno dei pazienti, in modo da diminuire il rischio di contagio”

Conte sull’intervento economico

Il Premier Conte ha poi voluto soffermarsi sull’intervento economico da parte del Governo per provare a contrastare la pandemia. Non inferiore a 75 miliardi di euro, così come riportato dai portali giornalistici. Insomma uno scenario che adesso si avvicina alla parte più decisiva, con nuove misure di sicurezza e una Fase 2 ormai in procinto di cominciare.