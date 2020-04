Coronavirus, il bollettino della Protezione civile di martedì 21 aprile

Coronavirus, il bollettino odierno della Protezione Civile: calo tra i contagi

Coronavirus – Bollettino Protezione Civile | Arriva anche oggi la pubblicazione del bollettino da parte della Protezione Civile. Il dipartimento annuncia i nuovi numeri odierni, in merito all’epidemia che ha colpito la nostra Italia, legata al Coronavirus. E’ una giornata positiva per quel che concerne i numeri in calo, molto forte, dei contagi in tutta Italia. Da segnalare però, la triste notizia, dell’incremento dei decessi tra i cittadini. Di seguito, tutti i numeri delle ultime 24 ore.

Il bollettino della Protezione Civile del 21 aprile 2020

Arriva una buona notizia per quel che riguarda la positività delle persone al Coronavirus. Calo drastico, perché se ieri l’annuncio era di sole 20 unità, oggi il dato segna -528. Una giornata importante, con i contagi che nella giornata hanno contato 2.729 persone, mentre ieri erano dunque 2256.

I decessi segnalati, purtroppo, aumentano. Ieri di segnalavano 454 vittime, mentre nelle ultime 24 ore, sono arrivati 534 decessi. I guariti hanno raggiunto 51.600 unità, nell’ultima giornata l’aumento è di 2.723 casi di guarigione (ieri erano guariti 1.822 persone).

Da segnalare è il numero dei tamponi, molto alto, tra quelli eseguiti oggi: sono arrivati oltre 52.000 test per il Covid-19. Altro dato importantissimo riguarda i centri ospedalieri: adesso i ricoverati per Coronavirus sono 24.134, con i pazienti in terapia intensiva che sono calati di 150 unità nelle ultime 24 ore (2.471 oggi). A trovarsi in isolamento domiciliare sono in 81.104 unità.