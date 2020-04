Coronavirus, Arcuri: “App? Privacy per i cittadini, non sarà obbligatoria”

Tweet on Twitter

Coronavirus: Arcuri sull’app Immuni

Coronavirus Arcuri | L’Italia è stata senza dubbio la nazione più colpita dal Coronavirus, e l’emergenza intanto sta continuando giorno dopo giorno seminando il panico nella nostra penisola. Le misure di sicurezza sono state già prese, e nel frattempo si sta pensando anche ad un’altra idea per provare a contrastare la pandemia: si tratta di un’app in grado di tracciare qualche possibile rischio di contagio nelle vicinanze, e si chiama Immuni. A parlare di questo argomento ci ha pensato il Commissario Arcuri, che ha voluto specificare alcune cose. Queste alcune sue parole riportate da Il Messaggero:

“L’app rispetterà in pieno la privacy dei cittadini, la riservatezza dei dati è un diritto inalienabile. Questa app servirà a contenere i rischi di contagio, e aiuterà a mappare i contatti con le altre persone. Sarà obbligatoria? No, resterà volontaria”

Coronavirus: Arcuri sulla Fase 2

Altro argomento molto caldo in questi ultimi giorni è quello riguardante la Fase 2, che dovrebbe portare ad una graduale riapertura di alcune attività importanti. Arcuri ha voluto però richiamare tutti alla calma, in modo da non arrivare a decisioni avventate e frettolose. “La prudenza va mantenuta, il virus è ancora tra noi, e bisogna stare attenti. Ora dobbiamo sapere che è stato sconfitto”