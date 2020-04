CONI, Malagò: “Spero nella ripresa il 4 maggio”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a ‘Chi’:

Le parole di Malagò

“Confido che dal 4 maggio ci sia un’apertura, con tutte le prescrizioni e le indicazioni concordate con il ministro Vincenzo Spadafora ed anche con quello che ci dirà il comitato scientifico naturalmente. Ci sono 387 discipline sportive chiuse. Il governo ci farà sapere e noi intanto di prepariamo per tornare. Ci sono molte differenze. Sport individuali e di squadra. Outdoor e indoor.

È evidente che un golfista che sale in macchina, va da casa sua al campo, si allena e non va in uno spogliatoio, poi sta due ore sul green e poi torna a casa in auto a farsi la doccia, è cosa diversa da una gara di judo o di pugilato. Va tutto codificato. Non si può dire solo “stai a casa”. Bisognerà certificarsi prima di allenarsi o dividersi in gruppo. Certo, chi fa atletica leggera e corre da solo a distanza di 30 metri dagli altri all’aperto è diverso e non c’è pericolo per gli altri. Ecco, se non ci saranno controindicazioni, dal 4 maggio questi potranno ricominciare ma ci saranno differenze tra le discipline.