Calciomercato Napoli Rugani | Il calciomercato non è mai fermo e i club iniziano a studiare i profili per rinforzarsi nella prossima stagione. Il Napoli sembra essere intenzionato a migliorare il reparto difensivo e uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello di Daniele Rugani della Juventus.

Calciomercato Napoli, l’agente di Rugani: “Non ci sono contatti in corso”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a Radio Punto Nuovo della situazione del difensore bianconero che da pochi giorni ha vinto la battaglia contro il Coronavirus.

“Finalmente adesso sta bene. E’ dovuto stare un mese lontano da tutti. Si è allenato, ma non ha potuto allenarsi al J Hotel, è tornato a casa sua a Torino dove si allena e sta bene”.

Trattativa con il Napoli? “Sinceramente non ne so nulla in questo momento. Non ho avuto comunicazioni di trattative, di cessioni o di eventuali scambi“.

Ripresa? “Noi tutti amiamo il calcio. I giocatori sono i primi a voler tornare in campo, vivono per questo sport e lo amano ma fino a che non sarà tutto in sicurezza non è giusto riprendere“.

Notizie Juventus, l’agente di Rugani parla del futuro

“Negli anni scorsi il Napoli ha mostrato interesse, soprattutto quando c’era Sarri che poi lo ha chiesto anche al Chelsea. Il Napoli si è assestato in un target importante, poi che le società italiane non hanno le disponibilità di tante altre, è la verità. Daniele è un calciatore più sulla giocata, sulla posizione, sulla prevenzione. Arriva tante volte su palloni che sembrano facili, ma perché arriva preventivamente, ha delle buone letture”.