Calciomercato Napoli: tutti vogliono Milik, il Chelsea offre Boga

Ultime Napoli: Milik nel mirino di Juve, Inter, Milan e Chelsea

Calcio mercato Napoli Milik Chelsea Boga Juve Inter | Arek Milik, attaccante della SSC Napoli, è finito nel mirino dei grandi club. Il calciatore polacco classe 1994, in scadenza nel 2021, diventa una grande opportunità di mercato per diversi club. Tra questi ci sono anche le big di Serie A come Juventus, Inter e Milan. La Juve ci prova offrendo al Napoli Bernardeschi, mentre il Milan, la squadra che più mostra interesse delle tre italiane vuole inserire Kessié o Calhanoglu che piacciono molto a mister Gattuso. Nelle ultime ore, però, l’agente di Milik, ha annunciato di star trattando il rinnovo con il Napoli. Intanto, secondo quanto riportato da Tuttosport, ora sull’attaccante del Napoli ha messo gli occhi anche un club di Premier League, che potrebbe giocarsi una carta molto importante per sorpassare tutti.

Calciomercato Napoli: su Milik c’è anche il Chelsea, si offre Boga

Il futuro di Milik è ancora molto incerto. Difficile da dire se arriverà o meno il rinnovo del contratto e non è da escludere che ci sia lo stesso una cessione anche con la firma del prolungamento. Intanto, secondo quanto riporta Tuttosport, su Milik c’è anche il forte interesse del Chelsea di Lampard. I Blues non vogliono offrire i 50 milioni chiesti da De Laurentiis ai club italiani, ma vuole inserire una contropartita tecnica che il Napoli segue da molti mesi: Jeremie Boga. L’esterno d’attacco è attualmente in prestito al Sassuolo, ma il Chelsea lo riprenderà per poi inserirlo in qualche trattativa.