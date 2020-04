Calciomercato Napoli, l’entourage di Icardi: “Può succedere”

Ultime Napoli | Elio Letterio Pino, uno dei membri dell’entourage di Mauro Icardi, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte:

Le parole dell’entourage di Icardi

Futuro? «Conosco Mauro Icardi dal 2010. Cominciammo all’inizio di quell’anno a presentarlo in Italia. Aveva sempre giocato a Barcellona ma con l’arrivo del falso nueve faceva fatica. Negli ultimi mesi era costantemente in panchina, ma per fortuna Riccardo Pecini ci ha creduto e l’ha portato alla Sampdoria. Dopo poco c’erano tanti club, aveva fatto due gol a Torino contro la Juventus fu un gennaio di fuoco ed è stato vicinissimo al Napoli».

Napoli? «A De Laurentiis non si può rimproverare nulla, ha sempre provato a prenderlo. Poi, per un motivo o per l’altro, non è successo. La scorsa estate non aveva voglia di restae in Italia. Il presidente è stato solo vittima del momento. Mauro è un attaccante che magari per qualcuno può non andar bene ma fa sempre gol, per me è un giocatore straordinario, ha ancora un 40% di margine di crescita. Sa fare tutto e da anche una mano. Ovviamente poi, come tutti, ha delle caratteristiche più enfatizzate di altre».