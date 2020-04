Calciomercato Milan degli ultimi anni: quante minusvalenze! Il clamoroso dato (FOCUS CM24)

Calciomercato Milan, il flop degli ultimi anni: i numeri da Bacca a Bonucci, passando per Caldara

Calciomercato Milan – Ultimi anni | Sono stati anni bui, calcisticamente parlando, quelli che sono arrivati per il Milan dopo gli anni d’oro. Il club rossonero non è riuscito a risollevarsi, nonostante le diverse e onerose campagne acquisti. Sì, perché il Milan altro che non spendere, nel corso degli ultimi anni ha portato milioni e milioni nelle casse dei diversi club europei, per piazzare i propri colpi da 90.

Il problema è che però, spesso, si sono rivelati dei flop, prontamente ceduti appena si è potuto. Salvo qualche pezzo pregiato, rimasto ancora nel Milan di oggi, sono diversi i calciatori che sono arrivati a Milano senza svuotare neanche la propria “valigia”, passati al Milan con l’ambizione di vincere, per poi però ripartire l’anno dopo. Sono clamorose le cifre che riguardano le minusvalenze del club, in questi ultimi anni. Noi di Calciomercato24.com abbiamo analizzato i numeri del calciomercato del Milan negli ultimi anni.

Calciomercato Milan 2015/2016, perdita di 52,8 milioni di euro

Tra gli acquisti più onerosi di quella sessione di calciomercato, troviamo Bacca, Romagnoli e Bertolacci. Il difensore, ex giallorosso, sin da subito si rivela un perno importante della difesa milanista, ma il destino degli altri due, è tutt’altro che roseo.

Carlos Bacca arrivò dal Siviglia per ben 33,3 milioni di euro. Aveva deliziato con la maglia degli spagnoli, accendendo su di sé i riflettori di mezza Europa. Il colombiano però verrà ceduto definitivamente al Villareal, a titolo definitivo, per soli 7 milioni di euro (+2,5 milioni di prestito oneroso) nella stagione 18/19.

Andrea Bertolacci, acquistato dalla Roma per 21 milioni di euro, è andato via praticamente a zero, nell’estate scorsa. Una perdita complessiva, se contiamo solo questi due calciatori, di praticamente 44,8 milioni di euro (23,8 per Bacca e 21 per Bertolacci). Altro ceduto a zero, dopo averlo acquistato in quella stagione per 8 milioni di euro, è Luiz Adriano.

Stagione 2017/2018, perdita potenziale per un complessivo di 39 milioni di euro

Dopo una stagione “positiva” per i pochi investimenti, ma poi ricoperti negli anni successivi grazie alle cessioni, il calciomercato del 2018 è molto corposo da parte della società milanista. La squadra si candida ad antagonista numero uno della Juventus per la corsa al titolo. Il problema è che, però, chiuderà l’annata al quinto posto, distante 22 punti dalla capolista. Gli acquisti onerosi ammontano a sei. Per ogni reparto, Fassone e Mirabelli andarono a puntellare l’intero organico. E’ l’estate del “tradimento” di Bonucci e delle polemiche legate al suo trasferimento al Milan. Di seguito, cifre e perdite di ogni singolo calciatore.

BONUCCI , 42 milioni dalla Juventus : il difensore verrà nuovamente ceduto ai bianconeri per una cifra di 35 milioni . Nell’affare ci finirono anche Higuain e Caldara ;

, : il difensore verrà nuovamente ceduto ai bianconeri per una cifra di . Nell’affare ci finirono anche e ; ANDRE’ SILVA , 38 milioni dal Porto : l’attaccante non ha mai inciso al club rossonero ed è ora in prestito biennale all’ Eintracht Francoforte . 4 gol in 15 partite in Bundesliga e una svalutazione economica che sembra destinata ad esserci. La potenziale perdita , stando alla valutazione attuale, è di ben 22 milioni di euro ;

, : l’attaccante non ha mai inciso al club rossonero ed è ora in prestito biennale all’ . 4 gol in 15 partite in Bundesliga e una che sembra destinata ad esserci. La , stando alla valutazione attuale, è di ben ; CONTE, CALHANOGLU, BIGLIA E MUSACCHIO : quattro calciatori pagati fior di quattrini, due dei quali ora nell’undici titolare di Stefano Pioli . Se per Conti e Cahlanoglu sembra andata bene, così come Musacchio alla fin fine, per Biglia non è andata esattamente così. La cifra complessiva dei quattro calciatori ammonta a 85 milioni di euro e la valutazione degli stessi, però, è drasticamente calata. Inoltre, non è da dimenticare l’ivoriano Kessié , acquisto che verrà ammortizzato l’anno successivo ( 32 milioni di euro complessivi );

: quattro calciatori pagati fior di quattrini, due dei quali ora nell’undici titolare di . Se per e sembra andata bene, così come alla fin fine, per non è andata esattamente così. La cifra complessiva dei quattro calciatori ammonta a e la valutazione degli stessi, però, è drasticamente calata. Inoltre, non è da dimenticare l’ivoriano , acquisto che verrà ammortizzato l’anno successivo ( ); RICARDO RODRIGUEZ, 15 milioni dal Wolfsburg: l’esterno svizzero arrivò al Milan con molte aspettative e, nonostante le diverse partite con il club rossonero, non ha mai veramente convinto. E’ finito in prestito secco al PSV, ma il suo cartellino è stato svalutato di almeno 10 milioni, stando a quel che sono i discorsi legati alle cifre del mercato stipulate sempre dal portale Transfermarkt.

Gli ammortamenti di suddetta stagione, hanno raggiunto dunque poco più di 70 milioni, per quel che riguarda invece gli stipendi lordi sono di circa 111 milioni di euro.

Stagione 2018/2019, perdita potenziale di 40 milioni: occhio alle clamorose svalutazioni economiche

Un’altra stagione dalla cifre folli è quella legata al mercato della passata annata. Sì, perché ad inizio anno altro sogno per quel che concerne i primi posti: l’arrivo di Gonzalo Higuain fa impazzire letteralmente i tifosi del Milan, che puntavano molto sui gol del Pipita. Il suo arrivo prima, poi quello di Krzysztof Piatek, si rivelano dei flop. Sì, perché il Milan dopo aver preso questi due calciatori, nel 2020 decide di ripartire da Zlatan Ibrahimovic. Una scelta clamorosa, considerando l’età di Zlatan e la centralità del progetto che avrebbero avuto gli altri due predecessori. Le cifre degli acquisti di quella stagione, si rivelano clamorose:

GONZALO HIGUAIN , 10 milioni di prestito onerosissimo dalla Juventus : arrivato assieme all’altro bianconero, Mattia Caldara , nell’affare Bonucci . Il pipita andrà via dopo soli sei mesi, per riandare in prestito al Chelsea , da Maurizio Sarri ;

, : arrivato assieme all’altro bianconero, Mattia , nell’affare . Il pipita andrà via dopo soli sei mesi, per riandare in prestito al , da ; MATTIA CALDARA, 35 milioni di euro dalla Juventus : acquisto più deludente degli ultimi anni di Milan . Al club rossonero, in due anni, totalizzerà solo due presenze. Adesso è all’ Atalanta , in prestito biennale, e il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni . Una potenziale perdita di 20 milioni di euro ;

: acquisto più deludente degli ultimi anni di . Al club rossonero, in due anni, totalizzerà solo due presenze. Adesso è all’ , in prestito biennale, e il diritto di riscatto è fissato a . Una potenziale perdita di ; DIEGO LAXALT E SAMU CASTILLEJO : entrambi sono ancora al Milan , ma il costo complessivo dei due calciatori, tocca cifre molto diverse da quelle che sono le attuali valutazioni di mercato: 21,3 milioni per lo spagnolo, 14,90 per l’uruguaiano, per un costo complessivo di 36,2 milioni di euro nell’estate 2018;

: entrambi sono ancora al , ma il costo complessivo dei due calciatori, tocca cifre molto diverse da quelle che sono le attuali valutazioni di mercato: per lo spagnolo, per l’uruguaiano, per un costo complessivo di nell’estate 2018; KRZYSZTOF PIATEK, 35 milioni dal Genoa : prelevato dai grifoni per risolvere la questione Higuain , il polacco è l’unico a non aver visto crollare la propria valutazione economica. Certo è che si è però svalutata, considerando la chiusura dell’affare a 25 milioni lo scorso inverno, con il passaggio all’ Herta Berlino ;

: prelevato dai grifoni per risolvere la questione , il polacco è l’unico a non aver visto crollare la propria valutazione economica. Certo è che si è però svalutata, considerando la chiusura dell’affare a lo scorso inverno, con il passaggio all’ ; LUCAS PAQUETA’, 38,4 milioni dal Flamengo: il talento brasiliano non è mai esploso in Italia. Il calciatore faceva impazzire l’allora ds Leonardo, che ora lo vorrebbe al Paris Saint-Germain. E’ chiaro che, con le prestazioni deludenti, la sua valutazione economica si è praticamente dimezzata. L’ennesimo rischio di minusvalenza in casa milanista.

Gli ammortamenti della stagione 18-19, stando a quel che sono le tabelle soprastanti, sono di quasi 60,5 milioni di euro (10 in meno della stagione precedente). Per quel che riguarda gli stipendi lordi, la cifra è arrivata agli oltre 100 milioni di euro.

A cura di: Simone Davino.