Calciomercato Milan, nuovo nome per la panchina: Marcelino

Pioli potrebbe non essere più l’allenatore dei rossoneri per l’anno prossimo. Dipenderà molto dal piazzamento in classifica, ma non è detto che la sua panchina non sia in bilico anche in caso di 4° posto. Ci sono due alternitative. Secondo quanto riporta la Repubblica, oltre al dirigente della Red Bull Rangnick, nella lista dei possibili allenatori del Milan c’è anche Marcelino. Il presidente di Elliot Paul Singer, nonché principale azionista del club, ha incontrato a Londra, prima dell’isolamento, il tecnico spagnolo. I due avrebbero parlato del progetto e dell’idea societaria.

Chi è Marcelino

Non è la prima volta che Marcelino è vicino al trasferimento a Milano. Nel 2016, l’Inter cercava un allenatore e nella lista c’era proprio lui. Poi la scelta del club cadde su Pioli. Ora i destini dei due tecnici potrebbero rincontrarsi nel club rivale.

L’allenatore spagnolo non è mai uscito dal campionato spagnolo. Ha allenato in tutte le categorie iberiche e potrebbe essere la sua prima esperienza all’estero. Ha fatto grandi cose con il Villareal e con il Valencia. A inizio stagione, però, ha avuto divergenze con la società bianconera e quindi è stato esonerato dopo 3 giornate di campionato.