Paolo Maldini è il direttore tecnico del Milan, ma ancora per poco visto la rottura con la società e le incomprensioni con Ivan Gazidis, l’amministratore delegato.

Milan, la delusione di Boban e Maldini: tutta colpa di Rangnick

L’addio di Zvonimir Boban dal club è stato emblematico. Tutti si aspettavano le dimissioni o il licenziamento anche di Maldini, che invece tarda ad arrivare. Secondo Tuttosport, la proprietà rossonera non vorrebbe privarsi di un altra bandiera perché comporterebbe un malcontento generale della tifoseria difficile da placare. Inoltre, Paolo è stato attaccato dal virus qualche settimana fa, e i tempi di un’eventuale riunione societaria si sono allungati. Tuttavia, il rapporto tra le parti non è così idilliaco. Il motivo del divorzio tra l’ex capitano e il Milan è riconducibile all’arrivo di Ralf Rangnick, come allenatore della prossima stagione, e Maldini non condivide la scelta.

La separazione è questione di tempo

La decisione di puntare sul dirigente della Red Bull è solamente di Gazidis e pare che quest’ultimo non abbia avvisato Zvonimir e Paolo. Per questo motivo, delusi dal silenzio dai piani alti, hanno fatto delle dichiarazioni che non sono piaciute alla dirigenza. Maldini, con molta probabilità, porterà al termine la stagione, ma il suo futuro è incerto. Non vorrà continuare per un progetto in cui non crede o in cui non è interpellato nelle scelte.