Calciomercato Milan: Donnarumma non vuole lasciare i rossoneri

Calciomercato Milan: Donnarumma, permanenza possibile

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre sta cercando di gestire al meglio diverse situazione, soprattutto relative a cessioni e rinnovi. L’obiettivo principale del Milan è quello di blindare qualche gioiello, uno su tutti Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero è sicuramente uno degli elementi con più valore nel club, e riuscire a confermare la sua permanenza sarebbe un’impresa non da poco.

Chiaramente si tratta di una trattativa difficile, anche perchè ad oggi pare non sia stato trovato per niente l’accordo relativo ad un rinnovo di contratto. I tempi si stanno prolungando sempre di più, Raiola si è quasi stufato, a differenza invece dello stesso Gigio: stando a quanto riportato da cm.com, pare che Donnarumma non voglia lasciare il Milan. Il suo amore per il Diavolo è grande, e va al di là di tutto per ora.

News Milan: Donnarumma, occhio a Chelsea e Real

Donnarumma potrebbe anche restare la prossima stagione, ma molto dipenderà anche da cosa succederà in estate. Le pretendenti sono tante, e nelle ultime ore si è parlato di una sfida a suon di offerte. Una vera e propria asta tra due big europee, ecco di chi stiamo parlando.