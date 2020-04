Luis Javier Suarez è nella lista della Lazio ed è l’attaccante del Real Zaragoza, in prestito dal Watford. Forte concorrenza dall’Italia e dall’estero.

Calciomercato Lazio, Tare segue la pista Luis Suarez, ma non è il pistolero

Omonimo dell’attaccante uruguayano del Barcellona, Luis Suarez è colombiano, nato a Santa Marta 22 anni fa. Viaggia in Europa da tre anni, è stato acquistato dal Watford ed è stato girato in prestito subito al Valladolid B, poi al Gimnastic e ora al Real Zaragoza. Fino a questo momento sta sbalordendo per i gol segnati: 17 in 29 partite nella seconda divisione spagnola. Luis è alla ricerca del titolo di capocannoniere del campionato e vorrebbe centrare la promozione con il club, per poi lasciare definitivamente la Spagna. Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio punta Suarez, il quale ha gli stessi agenti di Luis Alberto e i rapporti tra le parti sono ottimi, tant’è che per lo spagnolo è atteso un rinnovo.

Suarez alternativa a Giroud

Sulle tracce del colombiano, con passaporto spagnolo, ci sono anche Napoli e Atletico Madrid. I biancocelesti sembrano, però, intenzionati a trovare un accordo e sono alla ricerca di una punta, che all’occorrenza faccia anche l’esterno d’attacco. Suarez ha giocato anche come ala sinistra in questa stagione e potrebbe esser l’indiziato numero uno per il ds Tare, se non ci dovessero essere speranze per l’acquisto a parametro zero di Giroud (tentato dall’Inter).