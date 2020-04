Calciomercato Juventus: Vidal nel mirino, sgarbo all’Inter

Calciomercato Juventus: anche Vidal idea concreta per il centrocampo

Calcio Mercato Juventus Vidal | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione. La squadra bianconera con molte probabilità, apporterà diverse modifiche alla sua rosa, partendo dal centrocampo, che vedrà un paio di partenze ormai quasi certe (vedi Pjanic). Ecco che Paratici dovrà cercare dei sostituti in grado di far fare un salto di qualità, possibilmente con buona esperienza e che sappiano come impattare in un campionato così complicato come quello italiano.

Alla Serie A sono stati accostati tanti profili nel corso di questi ultimi giorni, e su tutti anche Vidal, proprio ex Juventus. Il cileno sembrava vicino all’Inter, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa: stando a quanto riportato da Don Balon, pare che i bianconeri vogliano fare un’offerta al Barcellona per Vidal. Si tratterebbe di un ritorno a Torino, e soprattutto di uno sgarbo enorme ai nerazzurri.

Vidal: tra ritorno in Serie A e Premier League

Il futuro di Vidal è molto incerto, e la risposta a tutte le domande la si troverà soltanto da qui ai prossimi mesi. Sia Juventus che Inter ci provano e ci proveranno, ma occhi puntati alla Premier League, con qualche pretendente davvero agguerrita. Qui altri dettagli.