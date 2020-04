Calciomercato Juventus, Sarri vuole Mertens

Dries Mertens è entrato nel mirino della Juve: si accende un duello con l’Inter, interessata al calciatore ed ovviamente con lo stesso Napoli, alle prese con le trattative per rinnovare il suo contratto.

Calciomercato Juventus, Mertens è un affare

Tutti lo vogliono. Non viene da Siviglia e neppure fa il barbiere, ma è più richiesto di Figaro. Stiamo parlando dell’attaccante del Napoli, al centro di molti rumour di mercato in questo momento. Aurelio De Laurentiis vorrebbe evitare di perderelo a 0 e per questo sta lavorando ad un rinnovo, ma alle sue condizioni. Difficile arrivare ad una firma, nonostante il belga sia molto legato alla città, nonostante possa consacrarsi (ripresa della Serie A permettendo), come il calciatore che ha segnato più gol nella storia del club azzurro.

In questo marasma si è inserita da tempo l’Inter: i colpi a parametro 0 sono una specialità di Marotta ed il brabantino farebbe una coppia da sogno con Lukaku. La tenzone però, riporta Sportmediaset, è destinata a diventare una vera e propria guerra: adesso c’è anche la Juventus.

Calcio mercato Juve, assalto al belga

“Icardi? Meglio Milik. E a quel punto, prendiamo anche Mertens“: una frase mai pronunciata ufficialmente da Maurizio Sarri ma che sintetizza quanto riferito da Sportmediaset. Il toscano sa come valorizzare entrambi e vuole continuare a puntare su uno zoccolo di fedelissimi per la sua Juventus. Resta però un punto cruciale: come evitare di lacerare il cuore dei napoletani come fatto da Higuain? Questa è una domanda che il belga si pone davvero, pur essendo grato al suo mentore per le attenzioni. Se addio al Napoli dovesse essere, forse l’Inter sarebbe un tantino meglio…