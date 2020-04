Calciomercato Juventus, tra Torino e Pogba ci sono Allegri e Zidane

Il Polpo Paul è uno degli obiettivi di Paratici, questo è risaputo. Ma non sarà facile, anche perché ci sono degli ex amici pronti a dar battaglia (di mercato)…

Calcio mercato Juve, l’affare Pogba

Non si vive di soli sogni. La Juventus ha già fatto i suoi conti. Il colpo Pogba non solo è possibile, ma auspicabile. Per ragioni economiche e, ovviamente, tecniche. Lui, il francese, Torino non se l’è mai scordata. Torna ogni volta che può, durante l’addio al calcio di Barzagli i tifosi gli strapparono anche una mezza promessa di indossare di nuovo la maglia bianconera un giorno. Già, i vecchi compagni.

Secondo Tuttosport anche loro hanno un peso: ci sono i “fratelloni” Chiellini e Barzagli, Dybala (pronto al rinnovo) e Cuadrado (che ha già rinnovato) che non vedono l’ora di riabbracciarlo. “Bastano” 250 milioni: 100 per il cartellino, ed altri 150 per cinque anni d’ingaggio del francese (30 milioni lordi all’anno). Un’operazione sicuramente impattante sui conti bianconeri, che però non va dimenticato sono stati alleggeriti dal recente accordo coi calciatori sui rispettivi stipendi.

Ultime mercato Juve, per Pogba ci sono le insidie Zidane e Allegri

Sempre secondo il quotidiano torinese, Paratici dovrà però prima fare i conti con Zidane e Allegri. Il primo siede sulla panchina del Real Madrid: un club con cui Raiola sarebbe felicissimo d’imbastire un’operazione storica e altamente remunerativa. Il secondo è praticamente il mentore del centrocampista, quello che gli ha permesso di fare il grande salto, e avrebbe un forte ascendente su di lui. Pochi mesi e la Juve terminerà di pagare lo stipendio del tecnico toscano: sarà allora che, quasi in maniera beffarda, potrà accasarsi con un altro club (PSG, Newcastle, o lo stesso Manchester United) e far sì che Pogba lo segua.