Calciomercato Juventus, Pjanic verso il PSG: nuovi contatti con Leonardo

Calciomercato Juventus: Pjanic vicino all’addio

Calcio Mercato Juventus Pjanic | Il mercato di Serie A è come sempre molto attivo, e nel corso di queste ultime settimane le principali big del nostro campionato stanno cercando di portarsi avanti con diverse operazioni. La Juventus in particolare vorrebbe sia rinforzare tutti i reparti, sia gestire al meglio la situazione per quanto riguarda le cessioni. Possibile infatti che qualche pedina importante possa partire, magari verso altri top club. E’ il caso di Miralem Pjanic, partito benissimo sotto la guida di Sarri, e diventato quasi oggetto misterioso nelle ultime gare disputate.

Il centrocampista bosniaco non ha vissuto di certo una stagione facile, e il suo futuro potrebbe essere molto lontano da Torino. Ad insistere parecchio sull’ex Roma è il PSG, interessato da tanto tempo, e che nelle ultime ore avrebbe preso altri contatti importanti: stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sembra infatti che Paratici abbia parlato con Leonardo anche di Pjanic. Una discussione che sa tanto di indizio di cessione.

Pjanic: dall’offerta PSG alle big su di lui

Il futuro di Pjanic sembra ormai essere già segnato: addio alla Juventus e trasferimento ad un’altra big in estate. Sul bosniaco non c’è solo il PSG, ma in questi ultimi giorni i parigini sono stati quelli più volenterosi nell’affare: si è parlato di una super offerta, i dettagli.