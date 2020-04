Calciomercato Juventus agente Jorginho | Il futuro della Juventus potrebbe vedere un centrocampo completamente diverso da quello attuale. Gli occhi sono fissi su Paul Pogba che sembra sempre più lontano dal Manchester United. In Premier League, però, si guarda anche ad altri profili e si valuta un altro ritorno in Serie A: quello di Jorginho.

Calciomercato Juventus, l’agente di Jorginho: “Nessun contatto”

Il centrocampista del Chelsea si è distaccato da Maurizio Sarri dopo tre stagioni al Napoli e una al Chelsea e potrebbe ritrovarlo nella prossima. E’ una delle principali richieste del tecnico toscano alla Juventus che sta già sondando il terreno con il Chelsea. Joao Santos, agente del centrocampista italo-brasiliano, però, ha spento tutti i rumors e allontanato le voci di un ritorno in Serie A ai microfoni di calciomercato.it.

“Ho letto varie notizie al riguardo ma non sono stato contattato da nessuno. Sarri e Paratici non li ho mai sentiti fino ad ora. Posso solo dire che è molto felice al Chelsea. Lì sta dimostrando tutto il suo valore e ha altri tre anni di contratto”.

Rinnovo con il Chelsea? “E’ probabile, a luglio potremmo avviare i contatti per prolungare il contratto con loro per un altro anno. Non so poi quali possano essere le strategie di mercato della Juventus, ma questi sono i piani per il nostro futuro“.

Notizie Juve, l’agente di Jorginho: “Nessun contatto la scorsa estate”

L’agente di Jorginho, poi, ha parlato anche dei contatti della scorsa estate con la Juventus, ovvero subito dopo la firma di Maurizio Sarri con i bianconeri.

“Ad oggi, né i bianconeri, né qualsiasi altra squadra si è fatta avanti per Jorge. Contatti in estate? Il direttore Paratici mi conosce molto bene, da anni, ma non mi ha mai chiamato per avere informazioni per Jorginho”.