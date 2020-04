Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri nel mirino: duello con l’Inter

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: i bianconeri insistono per Emerson Palmieri

Calcio Mercato Juventus Emerson Palmieri | Un periodo davvero molto complicato per il calcio italiano, fermo e in stallo, fino a data da definirsi. Ciò che resta invece molto attivo è il mercato, che continua a grandi ritmi anche grazie alla grande volontà delle principali big del nostro campionato. La Juventus in particolare si sta attivando parecchio, e l’obiettivo principale sarebbe quello di andare a rinforzare il reparto difensivo. I vari infortuni di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, hanno condizionato parecchio le scelte di Sarri, costretto più volte a dover adattare qualche giocatore da terzino.

Ora però la storia dovrà cambiare, con un laterale difensivo in grado di dare le giuste garanzie al tecnico bianconero. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno su tutti ha attirato l’attenzione di Paratici: parliamo di Emerson Palmieri, il quale aveva smentito qualche giorno fa le voci su un suo arrivo a Torino, ma che allo stesso tempo continua ad essere un obiettivo concreto per la Vecchia Signora. A riportarlo è cm.com.

Ultime Juventus: su Emerson anche l’Inter

La Juventus punterà su Emerson Palmieri, ma allo stesso tempo dovrà guardarsi le spalle da altre pretendenti. Occhi puntati sull’Inter, il quale ci ha già provato nella sessione di mercato invernale. Sarà un duello tutto italiano.