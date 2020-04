Calciomercato Juventus: Allan torna nel mirino

Calciomercato Juventus: Allan chiesto da Sarri?

Mercato Juve: c’è Allan nel mirino. In Spagna sono certi, secondo quanto riferito dal portale spagnolo Todofichajes, la Juventus quest’estate proverà a strappare Allan al Napoli.

Il centrocampista azzurro è in rottura con il club di De Laurentiis dopo le vicende legate al post partita della gara contro il Salisburgo.

L’unico scoglio è il prezzo del cartellino che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Una cifra non altissima considerato che fino ad una stagione fa il centrocampista ex Udinese era stato valutato dagli azzurri e dal PSG 60 milioni. Ma la sua età (30) e il rapporto compromesso con il club azzurro potrebbero permettere alla Juve di chiudere la trattativa a prezzo di saldo.

Ultime Juve: la concorrenza viene dalla Premier

Il problema per la Juventus è rappresentato da un altro ex allenatore di Allan. Anche Carlo Ancelotti vorrebbe lavorare ancora con il calciatore all’Everton. La stagione della squadra partenopea è stata parecchio altalenante, e il rendimento di alcuni singoli non ha soddisfatto la società. Nonostante questo le qualità di Allan restano fuori discussione.

Ma il suo rinnovo è in stallo e questo, unito ad un’annata non proprio positiva, ha bloccato le trattative per il rinnovo anche perchè gli azzurri, senza Champions dovranno rivedere il monte ingaggi.