Calciomercato Inter: Musso vuole i nerazzurri, si tratta con l’Udinese

Calciomercato Inter: Musso sarà il vice Handanovic

Calcio Mercato Inter Musso | Tantissimi movimenti di mercato in Serie A, dove la maggior parte delle squadre si sta attivando in vista dell’estate. L’Inter soprattutto si sta dimostrando ancora una volta come uno dei club più attivi, e che in questi giorni pare stia andando a caccia di un vice Handanovic. Il capitano nerazzurro con molte probabilità troverà il rinnovo con i nerazzurri, ma vista la sua età avanzata, andrà trovato assolutamente un portiere in grado di sostituirlo e magari da fargli da erede.

Sul taccuino sono finiti tanti giocatori, ma uno in particolare sembra essere vicinissimo: Musso, estremo difensore dell’Udinese. L’argentino si è reso protagonista di ottime stagioni in Italia, ed entrato in poco tempo nel giro della Nazionale Albiceleste, è riuscito a guadagnarsi la stima di tante pretendenti. Musso però è ormai convinto di una sola scelta: andare all’Inter. A riportarlo è InterNews.

Inter-Musso: si cerca l’accordo con l’Udinese

Musso vuole i nerazzurri, e i nerazzurri vogliono trattare con l’Udinese per chiudere al più presto possibile la trattativa. I friulano vorrebbero soldi cash, ma la sensazione è che alla fine nell’affare sarà inserita anche qualche contropartita tecnica. Il rapporto tra Marotta e Marino è ottimo, si troverà l’accordo.