Calciomercato Inter: offerta di 30 milioni per Kean, l’Everton dice sì

Ultime Inter: Moise Kean in arrivo in estate

Calcio mercato Inter news Kean Everton | Moise Kean, attaccante dell’Everton, può già fare ritorno in Italia. L’ex attaccante della Juventus, passato al club inglese la scorsa estate per quasi 30 milioni di euro, può tornare in Serie A e vestire la maglia dell’Inter. La dirigenza nerazzurra vuole rinforzare il reparto d’attacco a prescindere dal futuro di Lautaro Martinez. A fine stagione Alexis Sanchez tornare al Manchester United e dalla Premier League potrebbe arrivare un nuovo rinforzo per Antonio Conte. Si tratta proprio del classe 2000 Moise Kean. Il calciatore piace molto all’allenatore italiano che è pronto a fargli fare quello step in più che all’Everton ancora non è arrivato. Nei giorni scorsi si era parlato di uno scambio con Vecino, che piace a Carlo Ancelotti, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Inter: offerta di 25 milioni per Kean, l’Everton dice sì

Dall’Inghilterra sono sicuri e arrivano le ultime notizie riguardo il ritorno di Moise Kean in Serie A. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano inglese Daily Express, l’Inter avrebbe già pronta l’offerta di 30 milioni di euro (circa 25 milioni di sterline) per convincere Ancelotti (allenatore dell’Everton) a lasciar andare il giovane calciatore italiano ex Juve. La cifra che il club nerazzurro sta per formulare è quella giusta per convincere gli inglesi a cedere il calciatore e dare il via libera alla sua cessione. Dopo non essersi ambientato in Premier, l’attaccante tornerebbe volentieri in Italia anche per mettersi in mostra in vista degli Europei spostati al prossimo anno.