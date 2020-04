Sandro Tonali è il talento azzurro più ricercato del momento, e su di lui ci sono Juve ed Inter, quest’ultima ha qualche carta in più da giocare per convincere il calciatore.

Calciomercato, 45 milioni per arrivare a Tonali: Inter e Juve alla porta

Cellino sa di avere un gioiello in casa Brescia, uno di quelli che arrivano ogni 15 anni, se non più. Tonali è conteso da Juve e Inter e il presidente delle Rondinelle lascerà al giocatore la scelta finale, perché più o meno le offerte saranno uguali. La richiesta per cedere il ragazzo classe 2000 è 30 milioni cash più un giocatore per arrivare ad un totale di 40/45 milioni di euro. Sandro sa bene che alla porta ci sono due grosse società italiane, ma è forte anche l’interesse del Chelsea e del Manchester United. Più difficile un trasferimento all’estero, soprattutto in vista dell’Europeo.

Inter, la cessione di Brozovic è un punto a favore per Sandro

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter non supererà un offerta da 50 milioni di euro. Le caratteristiche di Tonali sono perfette per il centrocampo voluto da Conte e si sposerebbe benissimo in un centrocampo tutto italiano con Barella e Sensi. Vicino alla cessione Brozovic, che servirà per fare cassa e dare spazio all’arrivo del centrocampista bresciano. Inoltre, le chance di giocare titolare in neroazzurro sarebbero più elevate rispetto all’approdo in bianconero. Sandro valuterà soprattutto la quantità di minutaggio offerto dalle due squadre.