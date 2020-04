L’Inter è alla ricerca di un attaccante, anche se non dovesse partire Lautaro, e gli obiettivi principali sono Giroud e Mertens. Il primo ha un problema contrattuale, il secondo attende notizie sul rinnovo.

Calciomercato Inter, trattativa con Giroud in stallo, Mertens l’alternativa

Sanchez ed Esposito lasceranno Milano. Il cileno in via definitiva, e tornerà al Manchester United. L’italiano andrà a giocare in prestito per fare esperienza e giocare di più. Dunque, Conte avrà bisogno di un attaccante, anche se Lautaro alla fine dovesse restare, e i profili individuati piacciono molto all’allenatore pugliese. Olivier Giroud, il campione del mondo “da Go Kart” (secondo Benzema), è stato molto vicino alla firma. Secondo la Gazzetta dello Sport, c’era un accordo di due anni con l’opzione per il terzo e un ingaggio ridotto rispetto quello attuale. Purtroppo, la trattativa è in fase di stallo a causa della clausola contrattuale con il Chelsea, che ha la possibilità di rinnovare unilateralmente le prestazioni dell’attaccante per un altro anno. Dunque, se non dovesse arrivare Giroud, l’Inter cambia direzione e punta Dries Mertens.

Situazione Mertens

“Ciro” non ha ancora rinnovato con il Napoli. La sua richiesta è un aumento dell’ingaggio e De Laurentiis non ha ancora accettato le condizioni. Inoltre, il rapporto del belga con la dirigenza non è così idilliaco dopo l’ammutinamento di novembre e le multe assegnate ai calciatori. Resta il fatto che Mertens potrebbe lasciare l’Italia, poiché altrimenti tradirebbe la “sua” città a cui è molto legato. I neroazzurri attendono fiduciosi gli sviluppi.