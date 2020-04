Calciomercato Inter, si vola sulle fasce: Chiesa, Kostic e Alonso

Comincia via via a diradarsi la nebbia intorno ai piani di Marotta per l’Inter dell’anno prossimo: con un determinato budget, il dirigente dovrà effettuare delle precise scelte per quanto riguarda il mercato…

Calcio mercato Inter, il piano di Marotta: ecco Chiesa o Kostic

Se risparmio dovrà essere in attacco, con gli arrivi a parametro 0 di Giroud o Mertens, allora ci si potrà sbottonare un po’ di più per quanto riguarda le corsie esterne, almeno dal punto di vista economico. Marotta e Conte come sempre lavorano a braccetto: conoscendo bene il secondo, il primo si regola di conseguenza. Ecco perché, assodato che Candreva e Young possono ancora dare il loro contributo, i laterali l’anno prossimo saranno 2.

Uno sarà una sorta di specialista del ruolo, l’altro un giocatore iper-offensivo, che all’occorrenza possa essere schierato anche in attacco. In questo modo, sarebbe risolta anche la grana Lautaro Martinez. I soldi che porterebbe l’argentino potrebbero quindi essere girati proprio su questa duttile “freccia”: in Italia, non c’è dubbio, l’identikit è quello di Federico Chiesa.

Commisso ha detto che non si muove, a meno che non lo chieda lui e non arrivi l’offerta giusta: quindi si può fare. Il piano B invece risponde al nome di Filip Kostic, che non avrà lo stesso fascino per i tifosi, ma lascia parlare i numeri: 12 gol in 40 presenze con l’Eintracht Francoforte fino a questo momento.

Ultime mercato Inter, Marcos Alonso è lo specialista

Per quanto riguarda lo specialista invece, resta forte la candidatura di Marcos Alonso (oltre al compagno di squadra al Chelsea Emerson Palmieri). Lo spagnolo è il preferito di Conte, la speranza è che il cartellino non costi più i 40 milioni sparati a gennaio dai Blues.