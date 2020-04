Calciomercato Chelsea: Coutinho in arrivo

Notizie Chelsea, Coutinho pronto a tornare in Premier? Come riportato da Sport, il Chelsea sarebbe pronto a riportare il brasiliano in Inghilterra.

Il brasiliano vuole infatti tornare in Premier League dopo l’addio al Liverpool. Il calciatore, fu venduto dai Reds per 120 milioni al Barcellona, la squadra in cui non è mai riuscito ad esprimersi, finendo lo scorso anno in prestito al Bayern Monaco.

Il Barcellona e il Chelsea avrebbero già discusso riguardo all’accordo per portare per il calciatore. Il club catalano è già stato informato dal Bayern Monaco che il club tedesco non ha nessuna intenzione di riscattare il giocatore ex Inter per la cifra di 120 milioni.

Il prezzo è troppo alto e dopo l’emergenza risulta impossibile da pagare. Per questo motivo il Barcellona spera di ottenere almeno 80-90 milioni, visto che per strapparlo al Liverpool ne mise sul piatto una cifra astronomica. Recuperare l’intera somma non sarà possibile, ma Bartomeu vorrebbe monetizzare al massimo ed il prima possibile dalla vendita dell’ex Inter.

Ultime Chalsea: Coutinho finanza Lautaro?

Il Chelsea vorrebbe spendere molto meno e punta sul desiderio di Coutinho di tornare in Premier League. Il club inglese sarebbe pronto a finanziare subito il Barcellona riguardo un possibile acquisto top durante il calciomercato estivo, come ad esempio Lautaro Martinez.

Per l’accelerazione decisiva servirà attendere comunque qualche settimana, quando l’emergenza coronavirus sarà alle spalle e si avrà certezza sulla ripresa.