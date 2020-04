Ultime Milan: Theo Hernandez nel mirino dei grandi club

Calcio Mercato Milan Theo Hernandez PSG | Theo Hernandez, terzino del Milan arrivato la scorsa estate dal Real Madrid, è uno dei calciatori più ambiti nel suo ruolo a livello europeo. Il classe 1997 ha fatto il salto di qualità al Milan in Serie A, mettendo a segno 6 gol e fornendo prestazioni di altissimo livello. Ora, sul giovane calciatore francese, ci sono i migliori club, su tutti la Juventus e il Real Madrid che vorrebbe riprenderlo dopo averlo lasciato partire per 20 milioni di euro. Il suo valore ora potrebbe essere raddoppiato e ci pensa anche il Paris Saint-Germain. Il club parigino, con il ds Leonardo, vorrebbe provare il colpo per sostituire un calciatore in uscita.

Calcio mercato Milan: il PSG prova il colpo Theo Hernandez

Tanti gli affari tra Milan e PSG negli ultimi anni. L’ex rossonero Leonardo, attuale direttore sportivo del PSG, guarda con attenzione sempre all’Italia e in particolare al Milan. Dopo Paquetà, il club parigino mette nel mirino anche il francese Theo Hernandez. Come riportano dalla Francia i colleghi de Le 10 Sport, infatti, Leonardo ha individuato nell’ex Real Madrid il sostituto perfetto di Kurzawa, che a fine stagione dirà addio. Theo Hernandez ha firmato lo scorso anno per i rossoneri che hanno investito su di lui 20 milioni di euro. Al momento l’intenzione del club è di confermarlo a meno che non arrivino offerte folli.